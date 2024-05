PVC: Thiago Silva repõe a saída de Nino no Fluminense com muita vantagem

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que a volta de Thiago Silva ao Fluminense repõe a saída de Nino com ainda mais qualidade.

Com sua tradicional prancheta, PVC mostrou como Thiago Silva vai melhorar a saída de bola do time de Fernando Diniz. Ele destacou a capacidade de passe do zagueiro de 39 anos, que celebrou o retorno às Laranjeiras após a vitoriosa carreira no futebol europeu.

A grande qualidade que ele vai oferecer é com a saída dos dois, empurrando o Samuel por um lado para fazer saída de três e o Marcelo por dentro nesse 4-2-3-1 do Diniz. É que ele tem o passe, a bola vai sair limpa porque o Thiago é um dos zagueiros de maior qualidade de passe do planeta. O Thiago joga demais demais, é campeão na Itália, campeão na França, campeão da Europa na Inglaterra, não foi campeão inglês pelo Chelsea, mas ele foi campeão italiano no Milan, campeão francês pelo PSG e campeão da Champions League pelo Chelsea.

O passe vai sair com uma capacidade gigante, sim, o passe vai sair com uma qualidade rara — o passe curto e o passe longo, com mais qualidade do que o Nino. O Fluminense tem tido uma dificuldade gigantesca para repor a saída do Nino, e o Thiago Silva repõe com muita vantagem, Thiago Silva é mais jogador do que o Nino. Paulo Vinícius Coelho

