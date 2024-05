PVC: CBF não vai parar o Brasileirão porque os times grandes não querem

Não há consenso entre os clubes da Série A sobre a paralisação do Brasileirão devido à tragédia ambiental e humanitária no Rio Grande do Sul, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira. Segundo PVC, enquanto se discute a questão, a CBF vai adiar 10 partidas dos clubes gaúchos no próximo fim de semana.

É impossível não ter prejuízo técnico. Estou falando com muita gente e não há consenso dos outros clubes. O Inter, Grêmio e Juventude querem a paralisação e o presidente da Federação Gaúcha está tratando com Ednaldo Rodrigues da paralisação total do campeonato. A CBF não quer parar o campeonato, e eu não acho a situação da CBF simples. Não por causa das datas, do calendário, de empurrar o calendário só, mas não é simples porque politicamente não tem consenso. Os clubes entendem no Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude, que se a crise fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o campeonato já teria sido paralisado. E eles têm razão.

A CBF está prestes a anunciar que estão adiados os 10 jogos da rodada do fim de semana das séries A, C, D e feminino que envolvem os clubes gaúchos. Será oficial daqui a pouco o adiamento de: Inter x Juventude, Atlético-MG x Grêmio, Caxias x Confiança, Ferroviário x São José, Ypiranga x Figueirense, Avenida x Novo Hamburgo, Cianorte x Brasil de Pelotas e mais, pelo Brasileirão Feminino, Avaí Kindermann x Inter e Grêmio x América-MG. Esses 10 jogos estão adiados, ou seja, os jogos dos gaúchos no fim de semana.

De acordo com a apuração de PVC, há resistência entre os clubes grandes da Série A em relação à paralisação do Brasileirão.

Quando você conversa com presidentes de clubes que não são do Rio Grande do Sul, há posicionamentos diferentes. Eu falei em off e me comprometi a não revelar o nome da pessoa com quem conversei, mas um presidente de clube que não é do Rio Grande do Sul disse: 'Eu sou a favor de parar o campeonato inteiro por 20 dias, mas os grandes não são, está uma briga forte'. É a frase de um presidente de time pequeno da Série A.

