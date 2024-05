Conmebol adia mais jogos de Grêmio e Inter em torneios continentais

A Conmebol anunciou nesta terça-feira o adiamento de mais jogos de Grêmio e Internacional em torneios continentais. Os compromissos das equipes nesta semana, pela Copa Sul-Americana e Libertadores, já haviam sido postergados por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, mas a entidade decidiu protelar outros dois compromissos.

A partida entre Grêmio e Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores, que aconteceria na Arena do Grêmio, dia 15 de maio, foi adiada, assim como o duelo entre Internacional e Delfín, do Equador, que seria realizado no Beira-Rio, dia 16 de maio, pela Copa Sul-Americana. Ainda não há uma nova data para esses compromissos.

Vale lembrar que o Inter entraria em campo nesta semana contra o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Sul-Americana, mas, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o duelo foi adiado. A partida entre Grêmio e Huachipato, no Chile, pela Libertadores, também não acontecerá nesta semana.

A nível nacional, a CBF também decidiu adiar os jogos envolvendo equipes gaúchas pelos próximos 20 dias. O Grêmio não planeja voltar aos treinamentos no curto prazo e prioriza, no momento, a segurança de seus funcionários. O Internacional, por sua vez, estuda a utilização do CT das categorias de base, na região metropolitana de Porto Alegre, para seguir com a rotina de trabalho do elenco profissional.

O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade desde a última quinta-feira por causa das fortes chuvas que assolaram o estado. Até o momento foram registradas 90 mortes e mais de 950 mil pessoas estão sem energia elétrica por causa das enchentes na região.

Internacional e Grêmio não têm conseguido treinar para seus jogos. O aeroporto Salgado Filho, alagado, está fechado por tempo indeterminado. Gaúchos também têm tido dificuldade de deslocamento terrestre, já que muitas vias que dão acesso à cidade de Porto Alegre também estão debaixo d'água.