CDHU coleta dados preliminares para projeto de reforma da pista do Ibirapuera

Na última quinta-feira, foi realizado um encontro para a coleta preliminar de dados técnicos visando a elaboração do projeto da reforma da pista de atletismo do Estádio Ícaro de Casto Melo, no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, Ibirapuera. A reunião ocorreu na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em São Paulo, com os integrantes do Grupo de Trabalho criado para tratar do tema.

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que integra o Grupo de Trabalho, fará um relatório com as recomendações baseadas nas normas técnicas atualizadas da World Athletics, para que São Paulo entre no circuito das importantes competições do calendário internacional do atletismo do mundo.

O superintendente da CDHU Fernando Llata, acompanhado por técnicos da companhia, apresentou as ideias para o projeto e observou que é importante ouvir quem vai usar para elaborar o pré-projeto. "Nós temos urgência e eles também, a pedido do governador", afirmou Claudio Castilho, CEO da CBAt, referindo-se ao governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas. Já que o Complexo do Ibirapuera é do Governo do Estado.

Dentre alguns aspectos técnicos estão, por exemplos, construir a nona raia na pista, preservar estruturas como a rampa da reta oposta para treinamentos e as raias de aquecimento, ter os vestiários modernizados, salas para arbitragem, controle eletrônico, controle antidoping, pontos de luz e irrigação. "Para se ter uma área completa de treinamento e para as competições", acrescentou Claudio Castilho.

A obra poderá ser feita por fases pois o foco é entregar a pista o mais rápido possível. A sugestão é de que o tapete utilizado tenha a mesma qualidade do piso da pista dos Jogos Olímpicos de Paris (os franceses apresentaram uma borracha na cor lilás para as Olimpíadas).

O presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel de Oliveira, também participa do Grupo de Trabalho pela reforma do Ibirapuera. "Saímos animados com a vontade apresentada pelo Governo em dar andamento aos trabalhos. A CBAt enviará relatório de especificação de itens para recebimento de competições internacionais", observou Joel.