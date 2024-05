Ídolo Edmundo decreta: "Vasco precisa de um técnico urgente"

A situação do Vasco traz grande preocupação para o ex-jogador Edmundo, ídolo dos torcedores do clube. O time carioca somou apenas 3 pontos em 5 jogos e já está na zona de rebaixamento do Brasileirão 2024. E as perspectivas não são animadoras para um elenco que nem sequer conta com um treinador efetivo.

"O Vasco precisa de um técnico urgente. Não dá para ficar com interino esperando acontecer o que aconteceu no ano passado, quando o time estava com 9 pontos acho que em 12 rodadas. Está caminhando para isso. O Vasco ganha do Vitória e depois toma duas porradas contra Flamengo e Palmeiras. Só aí serão 8 rodadas. A chance de



chegar com 9 pontos em 12 rodadas é grande", disse o Animal em seu canal no YouTube.

Um dos nomes cotados para assumir o Vasco é o de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atualmente no Valladolid, da Espanha. A ligação do treinador com o Pedro Martins, novo homem forte do futebol vascaíno, poderia ajudar em um acerto, mas há outras dificuldades. "O Vasco poderia seduzir o Pezzolano com um projeto esportivo, mas eu acho que não vai acontecer", destacou Edmundo.

Além disso, o futebol apresentado pelo Vasco deixa Edmundo desconfiado. "(Contra o Athletico-PR) Foi mais uma tarde para o torcedor sofrer. O resultado nem tanto, perder para o Athletico-PR é comum, mas principalmente no primeiro tempo o Vasco inexistiu. A gente fica preocupado, são 4 derrotas consecutivas e de novo na zona de rebaixamento", reforçou o ex-atacante.