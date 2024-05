Sport decide doar parte da renda em jogo da Série B para combate às enchentes no RS

O Sport anunciou nesta terça-feira que o valor dos ingressos comprados no setor norte inferior da Arena Pernambuco para a partida contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro, será revertido para ONG Rede Muda Mundo. A entidade está à frente da ação Juntos pelo Rio Grande do Sul e age em solidariedade às vítimas das enchentes no estado.

Os ingressos para o setor norte inferior estão sendo comercializados com um valor promocional de apenas R$ 10,00, para sócios e não sócios. As vendas começaram nesta terça-feira e ficaram disponíveis para o público geral a partir das 16 horas (de Brasília).

Sábado tem Leão e contamos com você! Além do apoio dentro de campo, o momento é de dar suporte aos desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul: todo o valor arrecadado do setor Norte Inferior será destinado ao RS. ?? Saiba mais: https://t.co/AW2Tp8pBBT ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 7, 2024

Todos os torcedores que forem acompanhar o jogo na Arena de Pernambuco receberão um QR code junto com os ingressos e poderão fazer doações para a ONG. O clube pede que se acrescente o valor de R$ 0,87 em cada doação, para identificar que ela foi feita por um torcedor do Sport.

O Sport encara o Brusque neste sábado, às 17 horas (de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano é o vice-líder da competição, com nove pontos, ficando atrás do Santos apenas no saldo de gols. O Brusque, por sua vez, ocupa a 12ª posição, com três pontos.