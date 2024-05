Comitê fica otimista por Copa Feminina no Brasil e agradece apoio de Leila

No dia 17 de maio, a Fifa decidirá a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e o comitê de candidatura do Brasil está otimista por trazer a competição para o país.

O que aconteceu

O Brasil tem apenas um adversário: a candidatura conjunta europeia de Bélgica, Alemanha e Holanda. De início, a África do Sul chegou a participar da concorrência e também os norte-americanos México e Estados Unidos — que se retiraram recentemente.

Em palestra no evento Sports Summit São Paulo, a gerente de operações da candidatura, Valesca Araujo, não escondeu o otimismo. Em conversa com o UOL, ela falou da relevância do evento na América do Sul.

Motivação de um grande evento feminino e feito por mulheres. A oportunidade que a gente teve de construir essa candidatura por mãos de mulheres com poder de decisão, escolha. Isso já foi importante, vencedor, digamos assim. Uma oportunidade incrível. A gente realmente acredita que sim (temos possibilidade). Os estádios estão prontos, o Brasil gosta de receber e seria incrível ter essa confirmação do desenvolvimento da América do Sul toda no futebol feminino. É um reconhecimento. É acreditar, é uma motivação genuína. Fácil nunca foi e nunca é. Hoje temos 50% de chances. Vislumbramos algumas coisas diferentes. Óbvio que ter um competidor a menos nos anima, mas a briga continua muito acirrada. A postulação dos europeus é muito forte também.

Valesca também agradeceu o apoio de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Após chefiar a delegação da seleção brasileira masculina, a mandatária gravou um vídeo em prol da candidatura brasileira para sediar o torneio de seleções.