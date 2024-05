São Paulo tem jogo contra o Internacional adiado por causa das enchentes no Sul

O São Paulo teve seu duelo com o Internacional adiado devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A partida estava inicialmente prevista para o dia 25 de maio, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, mas acontecerá em outra data, ainda a ser definida.

Nesta terça-feira a CBF anunciou que todos os jogos envolvendo equipes gaúchas marcados até o dia 27 de maio foram adiados. Os times de outros estados, entretanto, seguirão cumprindo o calendário normalmente.

Há a possibilidade, inclusive, de os jogadores dos clubes gaúchos que forem convocados para defender suas seleções na Copa América não voltarem a entrar em campo antes de se apresentarem aos seus respectivos países.

A Seleção Brasileira, por exemplo, anunciará a sua convocação para a Copa América na próxima sexta-feira. Os jogadores que atuam fora do País deverão se apresentar no dia 30 de maio. Já os atletas que jogam no futebol nacional poderão se apresentar no dia 3 de junho.

Ainda não há qualquer certeza se os clubes gaúchos conseguirão trabalhar nas próximas semanas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O Internacional, por exemplo, cancelou os treinos dos primeiros três dias dessa semana, mas planeja voltar às atividades na quinta-feira, ainda em local a ser definido - clube avalia usar as instalações do CT da base, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O Grêmio, por sua vez, tem evitado projetar o retorno dos treinamentos.