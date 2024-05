Escalação do São Paulo: Zubeldía encerra preparação para enfrentar o Cobresal

A escalação do São Paulo para enfrentar o Cobresal está definida. Nesta terça-feira o técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação do elenco no CT da Barra Funda para o duelo que acontece quarta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

O Tricolor deverá entrar em campo com uma formação mais ofensiva visando um triunfo que pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. Por se tratar de um adversário bastante inferior tecnicamente e que até pouco tempo atrás figurava na lanterna do Campeonato Chileno, o técnico Luis Zubeldía não tem muito o que temer.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Cobresal tem Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson e Michel Araújo; André Silva, Luciano e Calleri.

Mais uma vez James Rodríguez não foi relacionado para um compromisso do São Paulo. O colombiano já havia ficado de fora da estreia da equipe na Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá, em Belém, e também não esteve presente no confronto com o Vitória, no último domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

O treino

O último dia de trabalho antes da viagem ao Chile começou com exercícios de mobilidade comandados pela preparação física. Na sequência, os jogadores realizaram trabalhos técnicos com deslocamentos, completando a fase de aquecimento.

Os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra o Vitória participaram de atividades com estímulos de velocidade, passes e flexibilidade. O restante do grupo realizou um treino de agilidade e aceleração, seguido por exercícios de ataque contra defesa comandados por Luis Zubeldía e seus auxiliares.

O São Paulo embarcou no período da tarde, em voo fretado, para Calama, no Chile, palco do confronto desta quarta-feira pela Libertadores. O desembarque em solo chileno está previsto para as 19h40 (de Brasília).