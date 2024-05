São Paulo abre MorumBIS para arrecadar mantimentos para famílias do Rio Grande do Sul

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (7) que abrirá o MorumBIS para a arrecadação de mantimentos destinados às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

As doações podem ser feitas no portão 5 do MorumBIS, na Av. Jules Rimet, 300, de segunda à sexta, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h. O São Paulo arrecadará água potável, alimentos não perecíveis, roupas e calçados, cobertores, itens de higiene e materiais de limpeza.

"Mais uma vez o São Paulo Futebol Clube está ao lado das famílias do Rio Grande do Sul que estão sofrendo essa tragédia sem precedentes. Assim como em outras oportunidades, o São Paulo abre sua porta no estádio do MorumBIS para que todos nós possamos doar alimentos, água, roupas e material de higiene. Alimentos não perecíveis. Com isso, vamos atender as famílias gaúchas que estão precisando de muita ajuda", disse o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Essa não é a primeira vez que o São Paulo abre o MorumBIS para doações. No início de 2022, o Tricolor arrecadou 40 toneladas de alimentos e itens de necessidade básica para as vitimas das enchentes que assolaram a Bahia no final de 2021.

"Quero agradecer aos Correios que garantirão o transporte de tudo o que for arrecadado no portão 5 do MorumBIS e também com caminhões, com aviões, para que a gente possa ter a logística da chegada dessa ajuda. É uma ajuda importante, porque nossos semelhantes, nossas famílias, nossos vizinhos, estão precisando muito. E o São Paulo, como em outras vezes, sempre esteve presente. Quero dizer que não é só futebol. Por isso, a solidariedade é um ato que uma instituição como o São Paulo e outras instituições podem e devem ter para amenizar todo esse sofrimento", concluiu Casares.