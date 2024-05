Com time reserva, Santos goleia Portuguesa Santista em jogo treino

Os jogadores reservas do Santos realizaram, nesta terça-feira um jogo-treino no CT Rei Pelé contra a Portuguesa Santista. Com gols de Patrick, Rodrigo Ferreira, Nonato e Weslley (2x) o Peixe goleou o adversário por 5 a 1.

Fábio Carille mandou a campo os jogadores que não foram titulares na goleada contra o Guarani, por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela Série B. A formação do Peixe contou com: Gabriel Brazão (Diógenes); Rodrigo Ferreira, Jair, Alex Nascimento e Hayner; Tomás Rincón (Vinícius Balieiro), Nonato e Cazares; Patrick (Serginho), Weslley e Willian Bigode (Sandry).

O meia Nonato comentou sobre a importância da partida para os jogadores que não têm atuado com frequência.

"Esse tipo de jogo-treino é importante para quem vem atuando menos ganhar mais minutagem, ainda mais com semana cheia quase sempre. É bem diferente (o jogo do treino). Por mais que o treino seja bastante intenso, pois a comissão cobra isso, quem está no futebol sabe como é diferente. Esses amistosos são bons para estarmos preparados e darmos conta do recado quando o professor precisa", disse Nonato.

As imagens do jogo-treino realizado nesta manhã, no CT Rei Pelé. O Santos venceu a equipe Sub-20 da Portuguesa Santista por 5 a 1. Os gols foram marcados por Patrick, Rodrigo Ferreira, Nonato e Weslley (2). pic.twitter.com/gFv1BTS0Fw ? Santos FC (@SantosFC) May 7, 2024

Apenas Hayner, Rincón, Cazares, Patrick e Willian Bigode estiveram em campo contra o Guarani. Os atletas titulares diante do Bugre realizaram um trabalho regenerativo na academia do CT.

A partida foi dividida em dois tempos de 30 minutos. Aos 16 da etapa inicial, Patrick aproveitou rebote na grande área e abriu o marcador. Nove minutos depois, foi a vez de Rodrigo Ferreira balançar as redes. O lateral recebeu lançamento de Serginho e tocou na saída do goleiro.

O Santos chegou ao terceiro gol aos nove minutos do segundo tempo. Cazares foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Weslley acertou o cantinho e anotou seu primeiro tento no jogo. O atacante voltou a balançar as redes aos 21, quando aproveitou passe de Cazares para marcar o quarto do Peixe.

Dois minutos depois, Nonato saiu cara a cara com o goleiro e bateu no canto para anotar o quinto. A Portuguesa Santista marcou o gol de honra no fim e deu números finais ao duelo.

O Santos segue a preparação para enfrentar o Amazonas, no próximo sábado, em Manaus, pela quarta rodada da Série B. O Peixe lidera a competição com nove pontos.