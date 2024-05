Time feminino do Palmeiras disputará torneio nos Estados Unidos em agosto

O time feminino do Palmeiras confirmou sua participação na disputa do torneio internacional The Women's Cup nesta terça-feira. A competição será realizada entre os dias 9 e 13 de agosto, em Louisville, nos Estados Unidos.

Juventus (ITA) e Racing Louisville FC (EUA) também marcarão estarão presentes no torneio. O torneio contará com a participação de outro time fora do Brasil ainda a ser divulgado pela TWC, responsável pela organização da competição.

As competição começa com um quadrangular, no qual os dois vencedores de cada semifinal se classificam para a final. Também haverá o confronto que decide quem fica com o terceiro lugar. A competição acontece durante a paralisação do Brasileirão e Paulistão femininos devido a disputa das Olimpíadas de Paris. Os Jogos na França acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Esse será o quarto torneio internacional disputado pela equipe feminina do Palmeiras na história da modalidade. O primeiro foi o Torneio Internacional Feminino (2011), o segundo, a Brasil Ladies Cup (2021 e 2022), e o terceiro, a Libertadores, competição em que as Palestrinas fora campeãs e vice-campeãs em 2022 e 2023, respectivamente.

Atualmente, as Palestrinas estão na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, seis a menos que o líder Corinthians. A equipe comandada por Camilla Orlando volta a campo neste sábado para enfrentar o Santos, em duelo da décima rodada do torneio nacional. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).