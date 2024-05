Rubão divulga nota a presidente do Conselho Deliberativo sobre Fiel Torcedor

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, divulgou nesta terça-feira uma nota a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. A pauta do documento é a falta de transparência do clube com a compra de ingressos na plataforma do Fiel Torcedor.

Salve Fiel!! Recebi muitos relatos e reclamações aqui sobre a falta de transparência e informações da sobre mudanças na forma de comprar ingressos no Fiel Torcedor. Há relatos sobre falta de ingressos com preços populares e aumento de cambismo. + pic.twitter.com/fv97rx8RJK ? Rubão Gomes (@RG77_COR) May 7, 2024

Após a saída da diretoria de futebol do presidente Augusto Melo, Rubão retomou o seu posto como conselheiro vitalício do Corinthians. Depois de publicar a nota, ele explicou a razão da divulgação do documento nas redes sociais.

"Salve fiel!! Recebi muitos relatos e reclamações aqui sobre a falta de transparência e informações da sobre mudanças na forma de comprar ingressos no Fiel Torcedor. Há relatos sobre falta de ingressos com preços populares e aumento de cambismo. Início minha volta ao Conselho Deliberativo protocolando um requerimento de informações no qual solicito ao Presidente Romeu Tuma Jr. que, com urgência, solicite à Gestão esclarecimentos e interrupção imediata da medida adotada para reavaliação.", escreveu Rubão.

Veja a nota

"EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGREGIO CONSELHO DELIBERATIVO DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA - DR. ROMEU TUMA JUNIOR

Eu, Rubens Gomes da Silva Jr., conselheiro vitalício, que abaixo subscrevo no exercício das minhas atribuições legais, dispostas no ESTATUTO SOCIAL DO CLUBE, venho, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor, informar e requerer o quanto segue:

No último dia 23 de abril foi constatado e publicado pela imprensa, uma reportagem sobre mudanças na forma de comprar ingressos do Fiel Torcedor sem nenhum comunicado ou explicações por parte da diretoria do nosso clube.

A falta de transparência da diretoria em relação a essa decisão provocou diversos pedidos de esclarecimentos em minhas redes sociais, nas do Presidente da diretoria e do próprio Corinthians por parte dos cerca de 100.000 (cem mil) assinantes do nosso programa de sócio torcedor, intitulado Fiel Torcedor.

De acordo com as reclamações, ao iniciar as vendas para o Fiel Torcedor, os ingressos em setores mais populares já estariam esgotados. Ainda há relatos que a prática de cambismo aumentou consideravelmente desde o início da suposta medida adotada pela diretoria.

Senhor Presidente do Conselho, se as informações relatadas forem verídicas, podemos estar diante do fim do nosso programa Fiel Torcedor, já que a maioria dos assinantes adimplentes é composta por torcedores de menor poder financeiro e que buscam os setores de preços mais populares.

O Corinthians é o TIME DO POVO e nenhum torcedor continuará a pagar um programa de sócio que só disponibilize os setores mais caros da nossa Arena.

Por tais razões e na busca de devolver o Corinthians para o Corinthiano, solicito que se digne Vossa Excelência a atender aos seguintes requerimentos:

1 - Solicitar esclarecimentos sobre, de fato, quais foram as mudanças adotadas pela diretoria na forma de comprar ingressos do Programa Fiel Torcedor;

2 - Solicitar se houve algum estudo ou pesquisa para adotar tais mudanças. Se sim, solicitar cópias do referido documento para análise;

3 - Qual é o objetivo da diretoria com tais mudanças na forma de comprar ingressos no Fiel Torcedor;

4 - Solicitar e sugerir ao Presidente do Corinthians a interrupção imediata de tal medida sob o risco de ser o principal responsável pela desassociação em massa do nosso Fiel Torcedor."