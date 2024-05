Júnior Rocha analisa derrota do Guarani para o Santos: "Eles foram muito efetivos"

O Guarani visitou o Santos na noite da última segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 4 a 1. Após o confronto, o novo treinador do Bugre, Júnior Rocha, analisou a partida e destacou o pouco tempo de preparação com os jogadores.

"Tivemos uma semana curta, de apenas quatro sessões de treinamento, mas muito proveitosa de trabalho. Vi muita entrega, dedicação e muito comprometimento dos jogadores em entender algumas situações", disse.

"Os primeiros 30 minutos foram muito bons. Tivemos mais chances, a posse de bola estava conforme a gente planejou. E aí poderíamos ter saído na frente com a bola na trave do Luan. Mas futebol é aproveitamento, eles tiveram chance com Guilherme e fizeram, depois um chute de fora do Pituca e fizeram... Eles foram muito efetivos, e a gente sentiu muito o primeiro gol e principalmente o segundo", completou.

A equipe de Campinas iniciou a campanha na Segunda Divisão de forma negativa, ocupando atualmente a lanterna da competição, sem nenhum ponto conquistado. Foram três derrotas em três jogos.

Júnior Rocha, que foi anunciado como novo treinador do Guarani na última quinta-feira, para substituir o demitido Claudinei Oliveira, prometeu ao torcedor uma mudança de postura da equipe nos próximos desafios.

"Falo com toda certeza do mundo para o torcedor. Sei que dói perder de 4 a 1 para o Santos, mas esse jogo não é nosso campeonato. A partir de sábado, pode ter certeza que teremos outro tipo de entrega, performance e intensidade. É como falei, não faltou vontade e nem dedicação, foi efetividade do Santos, que é uma equipe qualificada e que já tem um trabalho de médio a longo prazo. Temos que dar méritos ao Santos, que foi efetivo", falou.

O próximo compromisso do Guarani está marcado para sábado, às 17h (de Brasília), diante do Botafogo-SP, em casa, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.