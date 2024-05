Bruno Rodrigues e Dudu treinam em tempo integral, e Palmeiras se reapresenta com foco na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o jogo pela Libertadores. A equipe voltou aos treinos depois de receber uma folga na segunda-feira após a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão.

Os titulares na vitória na Arena Pantanal fizeram recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante foi a campo para trabalhos em dimensões reduzidas com objetivos específicos sob comando da comissão técnica de Abel Ferreira.

Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu treinaram novamente em tempo integral com o grupo. Ambos se recuperam de diferentes lesões no joelho direito e vivem expectativa de reforçar o elenco do Verdão. Atualmente, a dupla é o único desfalque do time alviverde.

Preservado no jogo contra o Cuiabá, o meio-campista Raphael Veiga também treinou normalmente e deve ficar à disposição da equipe para o duelo no Uruguai.

Nesta quinta-feira, o Alviverde enfrenta o Liverpool-URU, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. O Maior Campeão do Brasil é o líder do Grupo F com sete pontos, decorrentes de duas vitórias e um empate.

