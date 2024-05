Neymar doa alimentos para vítimas das chuvas no RS: 'ajudar nunca é demais'

Neymar encheu seu avião com doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O atacante do Al-Hilal compartilhou a ação em postagem nas suas redes sociais e aproveitou para "incentivar ainda mais as pessoas a ajudar".

Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Neymar, no Instagram

O que aconteceu

Neymar doou água e mantimentos para as vítimas da chuva. O atacante usou seu jatinho para levar as doações até o Rio Grande do Sul.

Ele agradeceu aos pilotos e pessoas envolvidas e afirmou que seu pai está "cuidando e dando todo o auxílio possível". O atacante atua na Arábia Saudita e se recupera de uma cirurgia no joelho.

O jogador explicou que só compartilhou a ação em suas redes sociais para incentivar mais pessoas: "Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento".

Atletas e entidades têm se mobilizado para ajudar as vítimas das chuvas. Os surfistas Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Iankel Noronha estão no Rio Grande do Sul resgatando pessoas e animais. A CBF lançou uma plataforma para arrecadar doações.

Chuvas deixam 90 mortos

O estado do RS contabilizou 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos. 78% dos municipios foram afetados pela chuva.

Ao todo, 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.