Sul-Americana: Corinthians terá Biro como titular, e trio retorna no banco

O Corinthians está escalado para enfrentar o Nacional-PAR, pela quarta rodada da Sul-Americana, com uma novidade no time titular e três entre os reservas.

O Alvinegro foi escalado com: Carlos Miguel; Fagner, Cacá, Félix Torres e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro; Gustavo Mosquito, Romero e Wesley. Biro é a cara nova no onze inicial que jogará no Defensores del Chaco, em Assunção.

Já o Nacional terá: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Claudio Núñez e Daniel Rivas; Gustvo Caballero, Leandro Mesa, Blas Cáceres e Juan Fernando Alfaro; Alan Gómez e Diego Duarte. O treinador é Víctor Bernay.

Yuri Alberto e Gustavo Henrique e Igor Coronado estão novamente à disposição no banco. Os três retornaram após período fora no departamento médico.

Raniele, Rodrigo Garro e Fausto Vera são baixas. Eles nem sequer viajaram ao Paraguai para a partida.

O Corinthians está em terceiro no Grupo F, mas pode terminar a rodada na liderança. O clube do Parque São Jorge tem quatro pontos, enquanto Argentinos Juniors tem seis, e o Racing-URU soma cinco. O Nacional é o lanterna, com apenas um.

O duelo tem início às 19h e será transmitido pela ESPN e pelo Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.