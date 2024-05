Santos venderá ingressos simbólicos contra o Brusque em apoio ao RS

O Santos anunciou nesta terça-feira que voltará a vender ingressos simbólicos, desta vez para a partida contra o Brusque, como forma de arrecadar fundos que serão destinados ao Rio Grande do Sul. O Peixe já havia realizado a ação no jogo contra o Guarani, que ocorreu nesta segunda.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 23h (de Brasília) desta terça-feira, até o apito final da partida - que acontece no dia 19 de maio, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Série B. Os valores serão os mesmos cobrados contra o Guarani: R$30,00, R$50,00 e R$120,00.

Nos primeiros jogos na Vila Belmiro pela Série B, o Santos não pode contar com o apoio de seu torcedor, tendo que entrar em campo com os portões fechados. Com isso, os ingressos são vendidos apenas para auxiliar as vítimas das enchentes.

Garanta seu ingresso solidário em prol do #SOSRioGrandeDoSul para ajudar as vítimas das enchentes no estado gaúcho. ? Sócio Rei: https://t.co/3Kkb3KDoDY (a pontuação seguirá normalmente)

?? Não Sócio: https://t.co/hwPRaECpQk (sem taxa de conveniência) O Santos FC alinhará com... pic.twitter.com/EaMgonRIpQ ? Santos FC (@SantosFC) May 7, 2024

O estado do Rio Grande do Sul sofre com uma das piores tragédias naturais de sua história. Além do prejuízo causado para toda a população, os clubes do futebol brasileiro também são vítimas das fortes chuvas. Grêmio e Internacional, por exemplo, tiveram seus estádios tomados pelas enchentes.

O Santos, sabendo da situação, disponibilizou suas estruturas para as equipes gaúchas se alojarem durante os próximos dias. Além disso, a CBF adiou as partidas dos times do estado, como mandantes ou visitantes, válidos pelas competições nacionais, pelos próximos 20 dias.