Libertadores: Quais brasileiros podem avançar às oitavas já nesta rodada

Três clubes brasileiros podem carimbar sua classificação às oitavas da Libertadores já nesta quarta rodada da fase de grupos.

O que aconteceu

São eles: Atlético-MG, São Paulo e Palmeiras. Os demais representantes do Brasil não têm chances matemáticas de se classificarem com dois jogos de antecedência.

O Galo está na liderança isolada do Grupo G, ainda 100%, e confirma a vaga no mata-mata em caso de empate com o Rosario Central nesta terça (7). O time mineiro tem nove pontos, a cinco de distância do rival argentino, que é o segundo. Se chegar a pelo menos dez, não poderá mais ser ultrapassado por outros dois adversários — o Peñarol tem três, enquanto o lanterna Caracas soma um ponto.

O Alviverde também o líder de sua chave, a F, e se classifica se vencer sua partida de quinta (9) contra o Liverpool-URU e o Del Valle não ganhar do San Lorenzo. Com essa combinação, a equipe comandada por Abel Ferreira não ficaria "refém" dos critérios de desempate e confirmaria pelo menos a segunda posição do grupo. Os comandados por Abel Ferreira têm sete pontos, seguidos por Del Valle e Liverpool, ambos com quatro cada um, e o San Lorenzo é o último, com um.

O Tricolor paulista aparece em segundo do Grupo B, mas avança às oitavas se superar o Cobresal na quarta (8) e o líder Talleres vencer o Barcelona-EQU. Nesse cenário, o São Paulo iria para nove pontos e o clube argentino a dez, assegurando a vaga diante do Barcelona com dois e o Cobresal com um ponto faltando duas rodadas.

Veja a tabela da Libertadores

O Fluminense e o Flamengo podem encaminhar a vaga, mas não se classificam nesta rodada. Já o Botafogo, lanterna de seu grupo, precisa correr atrás do prejuízo para seguir vivo no torneio e pode até virar líder dependendo dos resultados desta rodada — assim como o Grêmio, mas o Tricolor gaúcho teve seu jogo suspenso devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Situação dos grupos

Grupo A

Fluminense: 5 pontos, 1 SG

Colo-Colo: 4 pontos, 0 SG

Cerro Porteño, 0 SG

Alianza Lima: 2 pontos, -1 SG

Grupo B

Talleres: 7 pontos, 3 SG

São Paulo : 6 pontos, 3 SG

: 6 pontos, 3 SG Barcelona-EQU: 2 pontos, -2 SG

Cobresal: 1 ponto, -4 SG

Grupo C

Huachipato: 5 pontos, 2 SG

The Strongest: 4 pontos, 1 SG

Estudiantes: 4 pontos, 0 SG

Grêmio: 3 pontos, -3 SG

Grupo D

Junior de Barranquilla: 5 pontos, 2 SG

LDU: 4 pontos, 0 SG

Universitario-PERU: 4 pontos, -1 SG

Botafogo: 3 pontos, -1 SG

Grupo E

Bolívar: 9 pontos, 6 SG

Flamengo: 4 pontos, 1 SG

Palestino: 3 pontos, -4 SG

Millonarios: 1 ponto, -3 SG

Grupo F

Palmeiras : 7 pontos, 3 SG

: 7 pontos, 3 SG Del Valle: 4 pontos, 1 SG

Liverpool-URU: 4 pontos, -1 SG

San Lorenzo: 1 ponto, -3 SG

Grupo G

Atlético-MG : 9 pontos, 5 SG

: 9 pontos, 5 SG Rosario Central: 4 pontos, 0SG

Peñarol: 3 pontos, 3 SG

Caracas: 1 ponto, -8 SG

Grupo H

River Plate: 9 pontos, 5 SG

Nacional-URU: 6 pontos, 1 SG

Libertad-PAR: 3 pontos, 0 SG

Deportivo Táchira: 0 pontos, -6 SG

Critérios de desempate da fase de grupos