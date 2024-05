Nottingham Forest perde recurso e continua com menos quatro pontos na tabela da Premier League

A Premier League divulgou nesta terça-feira que o recurso apresentado pelo Nottingham Forest para recuperar quatro pontos no Campeonato Inglês foi negado. O clube dos brasileiros Murillo, ex-Corinthians e Danilo, ex-Palmeiras, sofreu uma punição após violar as Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League na temporada 2022/23.

Segundo esta regra, as perdas de um clube não podem ultrapassar o limite de 61 milhões de euros. O Forest teria excedido este teto em 34,5 milhões de euros. A equipe argumentou que a comissão que julgou o caso cometeu um erro ao não considerar a venda de um atleta de alto nível logo após o período de avaliação e que, de forma equivocada, deduziu quatro pontos do time na classificação.

Cada um destes fundamentos foi rejeitado pela Câmara de Recurso, que concluiu que a comissão do caso tinha o direito de impor a sanção que impôs. A dedução de quatro pontos permanecerá, portanto, em vigor.

Com isso, o Nottingham segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. Atualmente na 17ª posição, a equipe de Murillo e Danilo tem 29 pontos em 36 jogos. Faltando duas rodadas para o fim do torneio, o Forest ainda enfrenta Chelsea e Burnley.