Fluminense confirma contratação do zagueiro Thiago Silva

O Fluminense anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Thiago Silva, que se despede do Chelsea no fim da temporada europeia. O atleta de 39 anos assinou com o Tricolor das Laranjeiras até junho de 2026. O clube também revelou que o jogador vestirá o número 3.

"Muito feliz em poder estar voltando para casa, felicidade enorme. Não vejo a hora de desembarcar no Rio (de Janeiro) para a gente começar os trabalhos e consequentemente, dentro de campo, poder ajudar da melhor maneira possível", disse o defensor em live nas redes sociais do Fluminense.

Thiago Silva deve reestrear com a camisa do Fluminense somente em julho, quando abre a janela de transferências, mas irá começar os treinamentos em junho. O zagueiro, que tem passagem pelas categorias de base da equipe, atuou no time carioca entre 2006 e 2008 e volta ao clube após 15 anos jogando no futebol europeu.

O atleta se transferiu para o Milan em 2009 e teve passagens pelo Paris Saint-Germain, onde se tornou ídolo, e Chelsea, seu clube atual. No continente europeu, as principais conquistas de Thiago foram uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, sete Campeonatos Franceses e um Campeonato Italiano.

Na Seleção Brasileira, Thiago Silva disputou 113 jogos e marcou sete gols. Ao todo, ele participou de quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022). Além de ter conquistado a Copa América em 2019 e a Copa das Confederações em 2013.