Adiamento de times gaúchos impacta em metade do Brasileirão; veja jogos

Do UOL, em Porto Alegre

A CBF oficializou na tarde desta terça-feira (7) o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul, seja como mandantes ou visitantes, em suas competições até o dia 27 de maio.

O que aconteceu

O adiamento ocorreu em razão do estado de calamidade pública no RS decretado pelos governos federal e estadual. O trio gaúcho da Série A havia solicitado, via Federação Gaúcha de Futebol, a remarcação de seus jogos.

A dupla Gre-Nal foi atingida em cheio pelas enchentes na capital gaúcha e imediações. Ambos sofreram com alagamentos em seus Centros de Treinamentos e estádios. Os dois tiveram treinamentos cancelados ao longo da semana.

Além de Inter, Grêmio e Juventude, outros 10 times foram impactados pelo adiamento nos jogos da Série A. Cruzeiro, Cuiabá, São Paulo, Criciúma, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Flamengo, Atlético-GO, Fluminense e Vitória.

Na Copa do Brasil, Inter, Grêmio, Juventude e Ypiranga forçaram adiamento de jogos envolvendo também Operário-PR e Athletico-PR. A Série B não sofreu qualquer alteração pela ausência de times do Rio Grande do Sul na competição.

Vale lembrar que três jogos do Brasileirão e um da Copa do Brasil já tinham sido adiados na última semana pelo mesmo motivo.

Pela Série C, Caxias, São José e Ypiranga tiveram jogos adiados. Na Série D os representantes gaúchos são: Avenida, Novo Hamburgo, e Brasil de Pelotas.

Times gaúchos também tiveram seus jogos adiados em todas as divisões do futebol feminino e em competições de categorias de base.

Ainda na terça-feira, a Conmebol também se manifestou e oficializou o adiamento dos jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e a Sul-Americana. O Tricolor ainda não tem data para enfrentar o Huachipato, no Chile, e o Estudiantes, na Arena. Enquanto o Colorado espera a remarcação dos duelos contra Real Tomayapo, na Bolívia, e Delfín, em Porto Alegre.

Ainda não há data definida para nenhum dos jogos, seja em competições nacionais ou continentais.

Confira os jogos adiados

Copa do Brasil - terceira fase

Inter x Juventude (ida)

Juventude x Inter (volta)

Grêmio x Operário (volta)

Athletico-PR x Ypiranga (volta)

Série A - Grêmio

Grêmio x Criciúma

Atlético-MG x Grêmio

Grêmio x Red Bull Bragantino

Flamengo x Grêmio

Série A - Inter

Cruzeiro x Inter

Inter x Juventude *

Cuiabá x Inter

Inter x São Paulo

Série A - Juventude

Juventude x Atlético-GO

Inter x Juventude *

Fluminense x Juventude

Juventude x Vitória

* Inter x Juventude aparece nas duas listas pois envolve ambos os times

Série C

Caxias x Confiança-SE

Ferroviário-CE x São José

Ypiranga x Figueirense

Botafogo-PB x São José

Ypiranga x Caxias

Aparecidense-GO x Ypiranga

São José x Athletic-MG

Tombense x Caxias

Série D

Avenida x Novo Hamburgo

Cianorte x Brasil de Pelotas

Avenida x Cianorte

Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas

Cianorte x Novo Hamburgo

Brasil de Pelotas x Avenida