Esposa de Thiago Silva comemora acerto do zagueiro com Fluminense

O Fluminense anunciou na manhã desta terça-feira o retorno de Thiago Silva. Nas redes sociais, a esposa do jogador, Isabelle Silva, vibrou com o acerto do zagueiro com a equipe carioca.

"O monstro voltou! Muito feliz de poder estar em casa novamente depois de tantos anos! O mito que a torcida consagrou!", escreveu Isabelle Silva, em publicação no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Silva (@bellesilva)

Na última semana, ao sair notícias relacionadas à contratação de Thiago Silva pelo Fluminense, a esposa do jogador publicou um vídeo nas redes sociais pedindo calma aos torcedores e negou o acerto do zagueiro com o clube brasileiro. Nesta terça-feira, a negociação foi confirmada oficialmente.

Thiago Silva retorna ao Fluminense após 15 anos no futebol europeu, com passagens por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea. No Tricolor das Laranjeiras, o zagueiro atuou entre 2006 e 2008, com 147 partidas disputadas, 14 gols e foi campeão da Copa do Brasil de 2007.