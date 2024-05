Atacante Jô ganha alvará e deixa prisão em SP após pagamento de pensão

O atacante Jô, que foi detido em Campinas (SP) na noite da última segunda (6), foi solto ao conseguir um alvará judicial. Jogador do Amazonas, ele havia sido preso pouco antes do duelo contra Ponte Preta, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O que aconteceu

A Justiça afirmou que a autora do processo, que não teve o nome revelado, confirmou a quitação do débito. A sentença da prisão, emitido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, já havia previsto a soltura em caso de pagamento.

O atleta, capturado na entrada do Moisés Lucarelli dentro do ônibus do Amazonas, passou a noite detido. Ele acumula passagens por Corinthians, Inter e Atlético-MG no futebol nacional, além de ter defendido camisas de times europeus, como o Manchester City e o Everton.

Jô foi encaminhado pelas autoridades ao 10° Distrito Policial de Campinas, que fica próximo ao estádio da Ponte Preta.

O atleta seria titular do embate em questão. Diante da prisão, o Amazonas mudou a escalação às pressas e republicou, em suas redes sociais, a nova arte com William Barbio entre os 11 iniciais.

Jô assinou com o seu atual clube em janeiro. Desde então, foram 15 jogos e quatro gols marcados pela equipe treinada por Adilson Batista.