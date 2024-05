Neymar envia aeronaves com suprimentos e incentiva doações ao Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por alagamentos decorrentes das chuvas intensas e deixou diversas famílias desabrigadas. Nesta terça-feira, Neymar, atleta do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, enviou algumas aeronaves com suprimentos para ajudar os moradores prejudicados da região. Ele também incentivou outras pessoas a ajudarem a causa.

"Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas", escreveu Neymar em suas redes sociais.

Mesmo de longe, Neymar disse estar orando para que tudo volte ao normal e revelou que seu pai está sendo o responsável por dar todo o auxílio possível.

"Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal ... Meu pai está cuidado e dando todo auxílio possível", contou.

A catástrofe fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiasse os jogos de diversos times do estado que disputam competições nacionais, seja do profissional, categorias de base ou feminino.

Neymar está fora dos gramados desde o dia 17 de outubro, quando sofreu uma grave lesão no joelho na partida do Brasil contra o Uruguai. O atacante do Al-Hilal está na reta final de seu tratamento, mas não deve estar recuperado a tempo da Copa América, que começa no fim de junho.