Treinador da seleção italiana envia mensagem de apoio à população do RS

O treinador da seleção italiana Luciano Spaletti postou em suas redes sociais uma mensagem de solidariedade para o povo gaúcho,

O que aconteceu:

O italiano gravou um vídeo demonstrando apoio às famílias do sul do Brasil que foram atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas.

Spaletti afirmou que o "povo é forte e será capaz de reagir".

388 municípios do Rio Grande do Sul, dos 497, foram afetados pela chuva, atingindo mais de 850 mil pessoas.

De acordo com a Defesa Civil, 90 pessoas morreram, 111 estão desaparecidas e 291 se encontram feridas, até o momento, em razão das fortes chuvas que acometereram o estado.

Confira o vídeo:

🚨Brasil 🇧🇷🤝🇮🇹Itália:

O treinador da seleção italiana de futebol, Luciano Spalletti, enviou uma mensagem de solidariedade ao povo do sul do Brasil.

Grazie mister 🙏