Cuiabano é registrado no BID e já pode estrear pelo Botafogo

O Botafogo regularizou, nesta quinta-feira, o nome do lateral esquerdo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, o atleta já pode estrear com a camisa alvinegra.

O lateral esquerdo de 21 anos, que estava no Grêmio, chega ao Fogão com contrato em definitivo até dezembro de 2028.

Anunciado no último sábado, Cuiabano, que utilizará a camisa 66, se apresentou nesta quinta-feira. O atleta assistiu aos dois últimos jogos do Botafogo no Nilton Santos contou como foi a experiência.

"A sensação de estar no estádio do Botafogo é inexplicável. A torcida canta bastante. Estou muito feliz. Todo mundo me recebeu bem, tanto os torcedor, como vocês, o staff, treinadores. Então estou muito feliz, motivado", apontou.

"Tudo foi um projeto que o Botafogo montou para mim. Eu e meus familiares, minha mãe e meu pai principalmente, gostamos muito do projeto. Estou muito contente e vamos ser felizes aqui no Botafogo", completou o atleta.

O Botafogo, que venceu o Universitario-PER na noite de ontem pela Libertadores, retorna aos gramados neste domingo, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã. A bola rola às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão.