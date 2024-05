Campeonato Paulista de Estrada tem dobradinha de ciclistas de Pinda na Elite

Os ciclistas de Pindamonhangaba levaram a melhor no Campeonato Paulista de Estrada, disputado neste sábado, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Igor Molina e Luciene Ferreira, ambos da Pindamonhangaba Cycling Team, foram os vencedores.

O evento reuniu cerca de 500 ciclistas de 31 categorias, com largadas e chegadas ao lado da Arena Farma Conde, e também serviu de teste para o Campeonato Pan-Americano de Estrada, que acontece de 20 a 26 de maio, no mesmo local.

No masculino, que cumpriu 160 km e utilizou parte do percurso pelas estradas da região que será utilizado no Pan, Igor venceu com o tempo de 3h57min42.420, seguido por Kleber Ramos, seu companheiro de equipe, com 3h57min43.223, e Joao Gaspar, da AGI Cycling Team, com 3h57min43.780.

Já no feminino, que fez dez voltas no circuito de 10,8 km montado Rua Winston Churchill, Luciene venceu com a marca de 2h34min29.448. O segundo lugar foi de Wellyda Rodrigues, também da mesma equipe, com 2h34min29.845, enquanto o terceiro lugar ficou com Alice Melo, da ABEC Rio Claro, com 2h24min30.668.

O forte calor e os percursos desafiadores foram a marca da competição e também os pontos destacados por todos os participantes.

Entre os homens, o preparo físico e a tática foram fundamentais para a vitória. O campeão Igor Molina destacou isso.

"Antes quero agradecer à equipe que fez um trabalho impecável e também à torcida que prestigiou o evento. São José é minha cidade natal e foi incrível vencer aqui. A corrida foi dura, mas no final teve um grupo que escapou e, no sprint, conseguimos sair com a vitória", afirmou.

A briga no feminino, apesar de mais curta, também foi dura e a experiente e grande campeã Luciene Ferreira brilhou mais uma vez.

"Circuito bom e desafiador, com calor muito alto. A prova teve um nível alto e o ritmo foi intenso. Nossa equipe, mais uma vez, fez um trabalho fantástico com um objetivo só na cabeça. Fizemos o primeiro e segundo lugares e o importante é a união da equipe, que está trazendo resultados. Obrigado a todos e parabéns para a FPCiclismo pela realização", apontou a vencedora.

Resultados do Campeonato Paulista de Estrada

Elite

Masculino - 1 volta (160 km)

1. Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 3:57:42.420

2. Kleber Ramos da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 3:57:43.223

3. Joa?o Gaspar (AGI Cycling Team), 3:57:43.7 80

4. Laureano Rosas (Swift Carbon), 3:57:44.453 *

5. Pedro Leme (Taubate? Cycling Team/Taruma?), 3:57:44.954

6. Victor Andrade (Taubate? Cycling Team/Taruma?),, 3:57:46.481

*Não pontua para o Paulista de Estrada

Feminino - 10 voltas (108 km)

1. Luciene Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:34:29.558

2. Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:34:29.845

3 Alice Melo (ABEC Rio Claro), 2:34:30.668

4. Ellen Carvalho (Soul Cycles Santos), 2:34:31.7 69

5. Talita da Luz de Oliveira (ABEC Rio Claro), 2:34:31.878