Max Verstappen é pole do GP da Emilia-Romagna e iguala Ayrton Senna

O piloto Max Verstappen fez o melhor tempo na classificação do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O holandês completou o circuito de Ímola em 1min14s746, chegou a oitava pole position seguida e igualou o recorde do brasileiro Ayrton Senna.

"Fim de semana foi realmente difícil até agora, mesmo esta manhã. Muito feliz por estar na pole, não esperava isso. Fizemos algumas mudanças finais pouco antes da classificação e pude forçar um pouco mais. A adrenalina está muito, muito alta", disse Verstappen.

É um ótimo começo de ano, mas é muito especial, pois já se passaram 30 anos desde que [Senna morreu], estou muito satisfeito por conseguir a pole aqui, é muito especial.

Verstappen

Oscar Piastri foi o segundo colocado, seguido por Lando Norris — ambos competidores são da McLaren.

A corrida do GP da Emilia-Romagna será neste domingo (19), às 10h.

Q1

Na primeira parte do Q1, Lando Norris, da McLaren, foi o primeiro a assumir a ponta. A 10 minutos para o fim, Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu o melhor tempo ao completar o circuito de Ímola em 1min16s013.

Não demorou muito para Oscar Piastri, da McLaren, chegar na casa dos 1min15s940 e ficar com a liderança a cerca de nove minutos para o fim da etapa inicial da classificação. Verstappen, Carlos Sainz, da Ferrari, e Pierre Gasly, da Alpine, vieram logo atrás.

A seis minutos do fim dp Q1, Lando Norris, da McLaren, girou em 1min15s915 e roubou o primeiro lugar do companheiro de equipe.

Lá atrás, Lewis Hamilton pilotava no limite do carro, mas não conseguia sair da 12ª posição, correndo risco de eliminação. Fernando Alonso, que bateu no TL3, foi para as britas na primeira tentativa.

A 15 segundos do fim do Q1, Nico Hulkeberg, da Haas, surpreendeu e fez o melhor tempo: 1m15s840. Max Verstappen, tricampeão, não deixou barato e pegou a liderança com 1min15s762.

Os eliminados do Q1: Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen e Fernando Alonso.

Q2

Russell foi o primeiro a marcar tempo no Q2: 1min16s200. Lewis Hamilton foi o segundo a completar sua volta de abertura na segunda etapa da classificação, com 1min16s197.

A pouco mais de 10 minutos para o fim, Max Verstappen melhorou ainda mais seu tempo e assumiu a ponta com 1min15s386. Sergio Perez e Nico Hulkenberg vieram logo atrás, perseguindo o holandês da Red Bull.

Em sua tentativa, Charles Leclerc, da Ferrari, superou Verstappen com 1min15s328 e levantou a arquibancada do circuito de Ímola. Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri, assumiu o segundo lugar, à frente de Max e Piastri.

Lewis Hamilton brigou com o companheiro George Russell para não cair na zona de eliminação e conseguiu arrancar um 9º lugar com sua Mercedes.

Verstappen fechou o Q2 na liderança com 1min16s176.

Sergio Pérez, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon e Pierre Gasly foram os eliminados no Q2.

Q3

Abrindo o Q3, Max Verstappen cravou o melhor tempo do fim de semana com 1min14s869. Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda vieram logo atrás.

Verstappen e Norris foram os únicos pilotos a correrem na casa dos 1min14s na primeira parte do Q3.

A pouco menos de quatro minutos para o fim da classificação, os pilotos retornaram ao circuito de Ímola para as últimas voltas. Carlos Sainz foi o primeiro a anotar tempo: 1min15s200.

Charles Leclerc foi o segundo a marcar tempo, mas não conseguiu superar o tempo anterior de Max Verstappen. O holandês, enquanto isso, sobrou na pista para garantir a pole com 1min14s746.

Veja a classificação

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Oscar Piastri (McLaren)

3º - Lando Norris (McLaren)

4º - Charles Leclerc (Ferrari)

5º - Sergio Perez (Ferrari)

6º - George Russell (Mercedes)

7º - Yuki Tsunona (Alpha Tauri)

8º - Lewis Hamilton (Mercedes)

9º - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

10º - Nico Hulkenberg (Haas)

11º - Sergio Perez (Red Bull)

12º - Sebastian Ocon (Alpine)

13º - Lance Stroll (Aston Martin)

14º - Alexander Albon (Williams)

15º - Pierre Gasly (Alpine)

16º - Valtteri Bottas (Sauber)

17º - Guanyu Zhou (Sauber)

18º - Kevin Magnussen (Haas)

19º - Logan Sargeant (Williams)

20º - Fernando Alonso ( Aston Martin)

Onde assistir o GP da Emilia-Romagna

A prova está programada para a manhã de domingo: a partir das 10h. O Circuito de Imola, que já foi palco dos treinos livres e classificatório, vai receber novamente os 20 pilotos do grid.

A etapa será transmitida nas plataformas da Band: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da Band.

Max Verstappen (Red Bull) é o líder disparado da temporada com 136 pontos. O holandês é seguido por Sergio Pérez (Red Bull), que soma 103 pontos, e por Charles Leclerc (Ferrari), que tem 98 pontos.