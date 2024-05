Drake aposta fortuna em vitória de Tyson Fury por título dos pesados

O rapper Drake apostou US$ 565 mil (R$ 2.8 milhões) na luta de boxe entre o britânico Tyson Fury e o ucraniano Alexander Usyk, pelo cinturão da categoria peso-pesado.

O que aconteceu

Drake apostou US$ 565 mil na vitória de Tyson Fury, o que ele anunciou em suas redes sociais. Se vencer, receberá US$ 1 milhão (R$ 5.1 milhões).

Conhecido pelas apostas astronômicas, o rapper faturou R$ 5,6 milhões na vitória do brasileiro Alex Poatan, no UFC 300 contra Jamahall Hill. Ele também faturou quase R$ 12 milhões com vitória dos Chiefs no Super Bowl LVIII.

Alexander Usik tem um histórico impecável no boxe, com 21 vitórias. Ele competiu pela última vez em 26 de agosto de 2023, quando venceu por nocaute o boxeador britânico Daniel Dubois.

Tyson Fury também não tem derrotas em sua carreira no boxe profissional. Em sua última luta, ele conquistou uma vitória por decisão sobre o ex-campeão peso pesado do UFC, o camaronês Francis Ngannou. A luta aconteceu em outubro de 2023 na Arábia Saudita.

Onde assistir à luta

O evento começa às 13h00 (horário de Brasília) do próximo sábado (18), com transmissão pela plataforma de streaming esportivo DAZN. O evento principal está agendado paras as 19h05. Confira o completo:

Tyson Fury x Oleksandr Usyk: pelos títulos de peso pesado IBF, WBA, WBC e WBO

Jai Opetaia x Mairis Briedis; pelo título de Cruzador da IBF

Joe Cordina x Anthony Cacace; Pelo título Super Pena do IBF

Frank Sanchez x Agit Kabayel; Peso-pesado

Moses Itauma x Ilija Mezencev; Peso-pesado

Mark Chamberlain x Joshua Wahab; Peso-Leve

Sergey Kovalev x Robin Sirawn Safar; Peso Super Leve

Daniel Lapin x Octavio Pudivtr; Peso Super LeveDavid Nyika x Michael Seitz; Peso Cruzador

Isaac Lowe x Hasibullah Ahmadi; Peso Pena