Time da Holanda que comemorou acesso antes do fim perde e fica sem promoção

O time Roda JC, da segunda divisão da Holanda, que comemorou o acesso antes da hora há duas semanas, não conseguiu subir de divisão após perder por 5 a 0 ontem (17) nos playoffs para o NAC.

O que aconteceu

Após uma vitória por 2 a 0 sobre o SC Cambuur faltando duas rodadas para o término da competição, por breves momentos, o Roda JC se viu à beira da promoção antecipada à primeira divisão, quando os torcedores invadiram o gramado do Estádio Parkstad Limburg para celebrar.

A alegria foi interrompida quando o Groningen, concorrente direto pela promoção, conseguiu o empate nos acréscimos diante do Telstar, transformando o clima no Estádio Parkstad Limburg em uma decepção.

Na última rodada continuou a depender de si e foi derrotado por 2 a 0 para o próprio Groningen. A equipe, então, dependeria dos playoffs para se classificar.

O time acabou sendo derrotado pelo NAC (3-1) no jogo de ida e no jogo de volta em casa receberam um doloroso (0-5), ficando sem o sonhado acesso.

Torcedores ficam revoltados

Os torcedores que há duas semanas haviam invadido o campo para comemorar com os jogadores responderam jogando garrafas no gramado, o que forçou a interrupção do jogo várias vezes.

Os promovidos para a primeira divisão foram o Willem II e o Groninguen, respectivamente.