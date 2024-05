Gabigol se reapresenta abatido em treino do Flamengo após punição

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol se reapresentou na manhã deste sábado (18) no Ninho do Urubu e demonstrou abatimento no treinamento do Flamengo, após ser punido pelo episódio da foto vestindo uma camisa do Corinthians.

O que aconteceu

O sentimento, internamente, é o de que Gabigol está assimilando a situação. Ele se apresentou normalmente e participou das atividades junto com os companheiros.

O atacante cumpriu seu protocolo e chegou cedo, como de costume. Realizou trabalhos físicos na academia e, na sequência, foi para o campo com os demais jogadores.

O elenco, no dia anterior, demonstrou incredulidade com o fato. Antes da situação, o grupo comemorava o clima de paz após duas vitórias consecutivas. A turbulência causada pela polêmica do atacante foi desaprovada.

A diretoria decidiu multar Gabigol no salário e retirou a camisa 10 do jogador. Ficou acordado que ele usará a camisa 99 a partir de agora. O atacante também foi dispensado do treino de sexta-feira (17).

O jogador não conseguiu provar que a imagem era mentirosa, conforme nota da assessoria no dia anterior. Ele também não assumiu publicamente o erro e soltou comunicado somente falando sobre a perda da camisa 10. O UOL tentou contato com o estafe do atleta para entender se o posicionamento se mantinha, mas não obteve resposta.

A confraternização na casa de Gabriel envolveu alguns funcionários do Flamengo. A ideia era celebrar as pessoas que foram visitar ele durante o período de suspensão. Ele, vale lembrar, foi recebido com aplausos e um corredor de pessoas do clube na volta ao CT.

Longe do Fla

Gabigol ainda nutria algum apoio dentro do Flamengo, mas ficou sem clima. O prestígio junto ao elenco já não era o mesmo de outrora e ganhou novos ares após a imagem vazada. A relação com a torcida, que era de apoio, virou de revolta e decepção.

O caso teve grande peso para o presidente Rodolfo Landim. O mandatário já tinha restrições com a renovação e avaliou de maneira extremamente negativa o ocorrido. A última palavra sobre renovação ou qualquer outra decisão passa por ele.

Antes favorável à permanência no então camisa 10, Marcos Braz indicou repensar a posição. O vice de Futebol se decepcionou com o atacante e não deve brigar tanto pelo "fico".

A situação atual é de que Gabigol não fica no Flamengo. No meio do ano o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Relação deteriorada

Gabriel Barbosa somou episódios que levaram a relação ao desgaste. O tema da renovação, que antes parecia simples, foi ganhando ares de novela. O Corinthians chegou a dizer que negociava com ele entre o fim do ano passado e o início deste ano.

A decisão de dar a camisa 10 a Gabigol foi de Landim, que conversou diretamente com o atacante. Na época, ele frisou que o número carregava maior responsabilidade, as escolheu acreditar no potencial do atacante. Arrascaeta teve uma promessa anterior de que seria o 10, mas viu a direção optar pelo companheiro.

O Flamengo esperava que Gabigol assumisse papel de líder, o que não aconteceu. Mesmo com um 2022 bom, dividiu o protagonismo com Pedro e em seguida iniciou a queda técnica que perdura até os dias atuais.

Uma entrevista para o Podpah também não pegou bem no final do ano passado. Só em 2023, o pior ano pelo Flamengo, isso se juntou a uma briga com Marcos Braz no vestiário (Gabigol foi multado), a festa de aniversário, a postagem nos 128 anos do clube e o beijo que mandou a Dorival Jr em entrevista coletiva.