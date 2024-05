Rivaldo pede para Casemiro, G. Jesus. e Antony deixarem a Premier, diz site

Rivaldo pediu para Casemiro e Antony deixarem o Manchester United na próxima janela de transferência. O pedido também foi feito a Gabriel Jesus, do Arsenal, segundo informações publicadas hoje (18) em entrevista a uma casa de apostas.

O que aconteceu

Os três brasileiros têm enfrentado dificuldades na Premier League nesta temporada e Rivaldo acredita que todos se beneficiariam com as mudanças.

Casemiro, de 32 anos, teve um final de campanha particularmente difícil, com seu desempenho na derrota do United por 4 a 0 para o Crystal Palace, levando a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, a sugerir que ele terminou no mais alto nível e deveria se transferir para a MLS ou para a Arábia Saudita.

Antony, que o Manchester United contratou por £ 82 milhões há quase dois anos, marcou apenas uma vez na Premier League nesta temporada.

Gabriel Jesus marcou apenas quatro gols em 26 jogos no campeonato, embora o Arsenal tenha lutado pelo título nesta temporada e ainda possa ser coroado campeão da Premier League no último dia.

"Ainda digo que o extremo do Manchester United, Antony, é um grande jogador [..;] Ele já disputou uma Copa do Mundo pelo Brasil e ainda é jovem e tem muito futebol para jogar", disse Rivaldo à Betfair.