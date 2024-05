Bolasie encanta Criciúma e se torna 'fenômeno' nas redes sociais

Atacante do Criciúma, o congolês Yannick Bolasie tem dois meses no futebol brasileiro e está surpreendendo. Dentro e fora do campo.

1 gol, 2 assistências, 3 jogos

Ele já participou de três gols: marcou uma vez e deu duas assistências contra o Vasco, pelo Brasileirão. Antes, passou em branco contra Juventude e Atlético-MG.

Fontes dentro do Criciúma ouvidas elogiaram principalmente o empenho para aprender português. O Criciúma elogiou, também, os esforços do jogador nos treinos. Bolasie é congolês, tem origem francesa e também fala inglês.

Bolasie prefere se arriscar no idioma a usar os 'tradutores' do clube durante treinos e concentrações. No elenco, o venezuelano Wilker Ángel, o português Tobias Figueiredo e o peruano Miguel Trauco dão um auxílio para o atacante.

O comprometimento nos treinos chamou atenção dos jogadores mais jovens do Criciúma. Bolasie tem 34 anos, passou por Crystal Palace, Everton, Aston Villa e Middlesbrough, na Inglaterra, Swansea, no País de Gales, Rizesport, na Turquia, e Sporting, em Portugal.

Vem agregando bastante no dia a dia, principalmente os mais jovens, que vêm observando seu profissionalismo Alex Brasil, gerente de futebol do Criciúma, ao UOL Esporte

Atração nas redes sociais

Bolasie usa o X (antigo Twitter) para aprimorar o português. O atacante faz algo que os jogadores brasileiros não costumam fazer: comenta os jogos da rodada.

Lamentou gol perdido por Marcelo em Fluminense x Cerro.

Marcelo isso foi azar, que lenda -- Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 14, 2024

Elogiou o gol de Richard Ríos em Palmeiras x Del Valle.

Aquele gol do Richard Rios ???? #WOW -- Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 16, 2024

Previu (e errou) que São x Barcelona-EQU teria muitos gols.

hora de assistir ao jogo do São Paulo, espero muitos gols -- Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 17, 2024

As tentativas de interagir com o público brasileiro também vem chamando atenção. Bolasie, inclusive, chegou a pedir desculpas por erros cometidos na tradução para o português, viralizando nas redes.

Eu deveria saber que não devo confiar em um cara tirando fotos de si mesmo no espelho agora eu realmente desejo tudo de bom para a família dele , nem todos os convites para jantar significam jantar, aprendi agora -- Yannick Bolasie (@YannickBolasie) May 16, 2024

Ele também se mostrou bem engajado na ajuda as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O jogador sorteou uma camisa que utilizou em uma das partidas do Criciúma e pediu ajuda aos seus seguidores, também mandando mensagens de apoio ao povo gaúcho.