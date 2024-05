Líder, Corinthians bate Real Brasília e segue invicto no Brasileiro feminino

Em compromisso válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebeu o Real Brasília na manhã deste sábado e venceu por 1 a 0, na Fazendinha. Vic Albuquerque foi quem balançou as redes para a equipe paulista.

Com o triunfo, o Timão chegou aos 31 pontos e se mantém invicto, na liderança da competição, nove pontos à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Real Brasília, por sua vez, permanece no nono lugar, com 13 pontos.

O próximo confronto do Corinthians é contra o AD Taubaté, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, na terça-feira, dentro de casa. Já o Real Brasília visita o América-MG no dia 8 de junho, pelo Brasileiro.

FIIIIIM DE JOGO NA FAZENDINHA!! Pelo Brasileiro Feminino, o Corinthians vence o Real Brasília por 1 a 0. ? Vic Albuquerque pic.twitter.com/o1jphlOw3X ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 18, 2024

Erika, do Corinthians, acabou expulsa aos 47 da primeira etapa. Ju Oliveira, atacante do time visitante, recebeu lançamento em condição legal e foi derrubada pela jogadora, que era a última defensora e recebeu o cartão vermelho.

Vic Albuquerque, aos 34 do segundo tempo, aproveitou bola rebatida pela equipe adversária e emendou um voleio de primeira, que passou raspando o travessão e quase abriu o placar para a equipe paulista.

O gol da vitória do Corinthians veio aos 37 minutos da etapa complementar. Da entrada da área, Ju Ferreira finalizou forte e Vic Albuquerque desviou para marcar.