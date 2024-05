Jesús Navas renova com Sevilla até o fim de 2024

Neste sábado, o Sevilla anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Jesús Navas, de 38 anos, até o dia 31 de dezembro de 2024, data na qual o jogador irá se aposentar.

O atleta, que se recusou a aceitar a proposta salarial feita pelo presidente do clube, afirmou quo dinheiro será doado para uma fundação.

"Nem por um segundo hesitei em responder afirmativamente à proposta feita pelo presidente do Sevilla. Sim, quero seguir aqui. Quero continuar jogando no meu Sevilla, aceito de bom grado continuar vinculado à entidade pela qual me apaixonei", disse.

"O meu desejo, e já o transmiti ao presidente, é continuar jogando até dezembro para ajudar a equipe. Será nessa data que decidirei pendurar as chuteiras com a camisa que sempre sonhei, vestido de jogador do Sevilla. Mais uma coisa, nestes próximos meses, os meus últimos como jogador de futebol profissional, não receberei o salário que for acordado com o presidente, será doado a uma fundação. A decisão é minha e comuniquei aos torcedores do clube todos os detalhes e deixei a transparência nos guiar", completou.

Jesús Navas foi revelado pelo Sevilla em 2003. No clube espanhol, ficou até 2013, quando se transferiu ao Manchester City. Por fim, seu retorno aconteceu em 2017.

Pela equipe, conquistou ao longo do período uma taça da Supercopa da Espanha, uma Supertaça, uma UEFA Cup, duas taças da Espanha, e o bicampeonato da Liga Europa.