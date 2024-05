Welington tem atuação positiva em volta como titular do São Paulo após lesão

Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Welington voltou a atuar como titular do São Paulo durante o empate sem gols contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores. Ainda que o Tricolor tenha decepcionado, o lateral esquerdo teve uma atuação positiva.

De acordo com o Sofascore, ele foi o jogador com a maior nota do duelo (7,8). Para isso, ele contribuiu defensivamente com três cortes e um desarme.

Já no ataque, Welington acertou quatro passes decisivos, 46 de 50 passes (92%), quatro de nove cruzamentos (44%) e sofreu três faltas. Antes, a última vez como titular havia sido no empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Morumbis.

O lateral tem o futuro indefinido no São Paulo, já que a renovação do seu contrato está emperrada. O vínculo dele com o Tricolor termina no fim do ano.

A partir de julho, inclusive, Welington pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o time de graça no fim da temporada. Além dele, Patryck é outra opção para o setor, inclusive o jovem ganhou espaço com a chegada de Zubeldía durante o período fora do titular da posição.

O São Paulo tem a volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá como próximo compromisso, visto que os jogos da sétima e oitava rodadas do Brasileirão foram adiados. Com a vantagem de 3 a 1, o Tricolor entra em campo às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Morumbis.