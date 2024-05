Edson Barboza mira lugar entre campeões mais velhos do UFC: 'Sei que posso'

Edson Barboza será o protagonista do card do UFC Vegas 92 neste sábado (18) em luta principal contra Lerone Murphy. O brasileiro de 38 anos acredita que o embate pode ser mais um passo rumo ao cinturão do peso-pena. O lutador falou sobre suas ambições ao UOL.

O que aconteceu

Barboza diz que "nada mudou" em seus quase 14 anos de UFC em termos de metas. O lutador natural de Nova Friburgo (RJ) defende que tem condições de ser campeão do UFC e que se mantém motivado devido ao amor pelo MMA.

Motivação é eu conseguir prover para a minha família, ver meus filhos olhando pra mim como exemplo. E eu quero ser campeão, não mudou nada, desde a primeira luta até hoje não mudou nada dentro de mim. Eu sei que eu posso ser campeão e isso me motiva, continuar caminhando Edson Barboza, ao UOL

Se Barboza alcançar seu sonho pessoal, seria um dos atletas mais experientes a fazê-lo. Com 38 anos, 3 meses e 27 dias de vida, o brasileiro é mais novo que somente quatro atletas quando campeões: Jan Blachowicz, Daniel Cormier, Glover Teixeira e Randy Coutoure — o recordista, que defendeu cinturão além dos 45 anos de idade.

Todos os campeões da história do UFC lutaram por título mais jovens que Barboza é atualmente. Glover Teixeira é o único da lista acima a conquistar cinturão pela primeira vez acima dos 40 anos, mas ele já havia desafiado o melhor de sua categoria anteriormente, em 2014.

O brasileiro não encara a meta, no entanto, como um fardo. Barboza não é o nome mais cotado a desafiar Ilia Topuria no momento, devido a sua posição no ranking, e precisa de mais triunfos para poder lutar por cinturão. Edson afirma ter certeza de que vem se dedicando da melhor forma possível ao longo de toda a carreira.

Eu tenho consciência limpa de que eu dou meu melhor todo dia para acontecer. Acredito que pode acontecer, por isso continuo trabalhando, mas se não acontecer, tudo bem. Vou deitar a cabeça no travesseiro e falar 'dei o meu melhor', e isso basta

Edson vem em ascensão no ranking do peso-pena, e atualmente é 12º. O veterano conquistou bônus por performance em suas duas últimas lutas. Em caso de vitória neste sábado, Barboza emplacaria sua maior sequência de vitórias desde a transição para a categoria em 2020.

O que mais Edson Barboza disse

Como foi a recuperação após a luta contra Sodiq Yussuf: "Muito machucado no rosto é ruim pra quem vê, mas eu prefiro ficar machucado no rosto do que no pé, na perna, nos braços. Porque dói muito, por muito tempo. No rosto, em uma semana eu estou bonito de novo. Não é uma coisa que acontece sempre não, aquela luta sem dúvida mesmo foi um pouco diferente."

Edson Barboza expôs nas redes sociais os danos no rosto após sua última luta; após seis dias, estava recuperado Imagem: Reprodução/Instagram/@edsonbarbozajr

Forma para a luta deste sábado: "Foi sem dúvida nenhuma um dos melhores campings que já fiz na minha carreira, passei sem lesão, nenhum machucado, nenhuma coisa que me impedisse de treinar, então foi muito bom, me senti melhor a cada dia e muito feliz, feliz e motivado."

Sobre Lerone Murphy: "Como todo atleta, ele tem falhas também, sem dúvida nenhuma eu vou tentar explorar essas falhas que ele tem no jogo dele. Mas é um grande lutador, se o UFC está dando uma chance para ele lutar um main event não é porque ele é um cara legal, é porque ele é bom, porque ele merece, então eu fico muito feliz. Mais um main event contra mais um cara novo, um cara em ascensão na divisão, e eu continuo lá, vai fazer 14 anos, competindo com esses caras."

Rival disse que a mentalidade para a luta é 'tudo ou nada'. E a sua? "Guerra, é guerra meu irmão, como qualquer outra luta. Eu olho meu oponente sempre como o melhor do mundo e eu tenho que estar pronto para essa guerra, treinei pra uma guerra e tenho certeza que eu estou pronto para isso."