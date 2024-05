Palmeiras terá mais desfalques em junho com convocação de trio para a Seleção Brasileira sub-20

O número de desfalques no Palmeiras no próximo mês aumentou. Na última quinta-feira, o técnico Ramon Menezes convocou três atletas do Verdão para o período de treinos na Seleção Brasileira sub-20 em preparação ao Sul-Americano da categoria. O zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e o atacante Estêvão.

Desses, apenas Vitor Reis ainda não atuou pelo time profissional, mas treina constantemente com a equipe. O trio se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 3 de junho e ficam na concentração da Amarelinha até o dia 11. Como se trata de um período de data Fifa, o Palmeiras terá que ceder os jogadores.

Assim, as Crias da Academia se juntam a outra lista de baixas que o clube já perderia para a disputa da Copa América. São eles o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o lateral esquerdo Piquerez (Uruguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Endrick (Brasil).

A competição acontece nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. As seleções, porém, disputarão amistosos antes da estreia na Copa América. Assim, os jogadores também devem se juntar às delegações no dia 3 de junho.

O Verdão ainda tem o zagueiro Murilo, o volante Zé Rafael e o meia Raphael Veiga na pré-lista de Dorival Júnior. O treinador ainda pode chamar mais três jogadores para compor o elenco na competição. A mudança foi anunciada pela Conmebol na última quinta-feira.

O trio convocado por Ramon Menezes deve perder apenas o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 11 de junho. Antes da concentração do sub-20, o Verdão ainda tem mais três partidas: contra o Botafogo-SP (Copa do Brasil), San Lorenzo (Libertadores) e Atlético-MG (Brasileirão).

Da Seleção principal, o Verdão terá um retorno a menos, já que Endrick se apresentará ao Real Madrid, na sequência, quando completa 18 anos, em 21 de julho. Os demais se juntarão ao elenco assim que liberado pelas equipes nacionais.

Com o Campeonato Brasileiro paralisado devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo na quinta-feira. A equipe alviverde enfrenta o Botafogo-SP em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.