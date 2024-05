Invicto na temporada, Alan Franco se consolida como titular do São Paulo

Sob comando de Zubeldía, Alan Franco vive o melhor momento com a camisa do São Paulo. Atualmente, o zagueiro venceu a concorrência e forma a dupla de zaga titular com Arboleda.

Um dos fatores para isso se deve ao fato dele não ter perdido na temporada 2024. Até o momento, foram 13 jogos, com oito vitórias e cinco empates, com aproveitamento de 74,6%.

Sem Alan Franco, o aproveitamento cai para 46,15%, com cinco derrotas, cinco vitórias e três empates. O defensor, então, participou de metade dos jogos do São Paulo em 2024, com 12 vezes como titular.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 23/05 (quinta), 21h30

? Águia de Marabá

? MorumBIS

? São Paulo (SP)

? Copa do Brasil

? Prime Video ? 29/05 (quarta), 21h30

? Talleres-ARG

? MorumBIS

? São Paulo (SP)

? CONMEBOL Libertadores

? Globo/Paramount ? 02/06... pic.twitter.com/yhdjxZ4xnc ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 17, 2024

Contratado em 2023, o zagueiro tem a temporada 2024 superior a da chegada. Contabilizando a passagem inteira, foram 45 jogos, três gols, cinco assistências e os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.

Com sétima e oitava rodadas do Brasileirão adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o São Paulo volta a entrar em campo às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Morumbis. O Tricolor defende a vantagem construída na ida por 3 a 1.