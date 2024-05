Fluminense deve usar titulares para o duelo contra o Sampaio Correa pela Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo na quarta-feira para medir forças com o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. O jogo, que será disputado às 19h (de Brasília), é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ao contrário do que deveria acontecer, o tricolor carioca deve usar os titulares.

Com o triunfo por 2 a 0 na ida, o Fluminense está com a vaga encaminhada. Assim, a tendência seria o técnico Fernando Diniz preservar alguns destaques, já que no domingo seguinte jogaria o clássico com o Botafogo.

É #DiaDeFlu para os #MlksDeXerém! Às 13h, o Flu recebe o Sampaio Corrêa no Vale das Laranjeiras, pela Copa Rio Sub-17! VAMOS VENCER, NENSE! #VemQueTem ?? pic.twitter.com/tLWIluBEAx ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 18, 2024

No entanto, a CBF adiou as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro por conta das tragédias geradas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Desta forma, o clássico com o Fogão não acontecerá e, por isso, o técnico deverá usar seus principais nomes.

Após a partida contra o Sampaio Corrêa, o Fluminense só voltará a campo no meio da próxima semana, quando recebe o Sporting Cristal-PER pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Diante do Sampaio Corrêa, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que ainda se classifica. Aos maranhenses, resta ganhar por dois gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis, ou então por três ou mais gols de vantagem para avançar diretamente.