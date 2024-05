O que o São Paulo topa para liberar James Rodríguez no meio do ano

Nos bastidores, o São Paulo já decidiu que não fará esforço para manter James Rodríguez no time, mas o que o Tricolor topa para liberar James?

O São Paulo não vê problemas em liberar o jogador de graça. O contrato do colombiano vai até o meio do ano que vem, mas uma compensação financeira não é o foco neste momento.

O clube do MorumBIS arca com vencimentos altíssimos e luvas parceladas também bastante altas e se livrar disso seria suficiente para liberar o atleta. O pacote James Rodríguez ultrapassa R$ 1 milhão mensal desde janeiro deste ano — quando começou a pagar as luvas por assinatura de maneira parcelada.

Liberando James, o Tricolor se livraria do salário do jogador, mas não necessariamente das luvas. A premiação é por assinatura do contrato e não tem relação com a duração do vínculo, mas pode ser parcelada durante todo esse período — que foi a opção do Tricolor.

Havendo interesse no futebol de James, o São Paulo vai conversar com o atleta para tentar minimizar os valores ainda a pagar ao colombiano em troca da liberação. Se o meia abrir mão de tudo, o Tricolor poderia economizar cerca de R$ 1,5 milhão por mês.

A Copa América é a grande esperança são-paulina para 'se livrar' de James. O jogador costuma ter boas atuações pela Colômbia e pode chamar atenção do mercado atuando na terra da Major League Soccer, já que o torneio ocorre nos Estados Unidos.

