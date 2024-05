Corinthians x Real Brasília: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Em boa fase, o time feminino do Corinthians entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Real Brasília, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Parque São Jorge.

A equipe comandada por Lucas Piccinato vem de uma vitória heroica na competição. No jogo anterior, o time buscou a virada no clássico diante do São Paulo, na Neo Química Arena, e venceu por 3 a 2. As Brabas estavam perdendo até os 47 minutos do segundo tempo, mas reverteram o placar.

Com isso, o Timão ampliou ainda mais a vantagem na liderança do torneio. O Corinthians agora soma 28 pontos em dez partidas disputadas e segue invicto - nove triunfos e um empate.

E a preparação segue forte por aqui ?? Já garantiu seu ingresso para o sábado? Acesse https://t.co/Ks0lBQxZ6A e apoie as Brabas na Fazendinha! ? - @rodrigogazzanel pic.twitter.com/n8RToHfvdl ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 16, 2024

Do outro lado, o Real Brasília também chega motivado pela vitória contra o Atlético-MG, por 3 a 1. O time da capital federal está em nono lugar na tabela de classificação, com 13 pontos - três vitórias, quatro empates e três reveses.

Os oito melhores colocados da tabela avançam à fase de quartas de final do torneio. Atual campeão, o Corinthians irá em busca do seu sexto título na competição.

Onde assistir Corinthians x Real Brasília?

O duelo será transmitido ao vivo pelo Canal Goat, no YouTube, e também na TV Brasil, via grade aberta de televisão.