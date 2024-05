Leverkusen vence Augsburg e conquista o Alemão de forma incivta

Neste sábado, pela última rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen recebeu o Augsburg na BayArena e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Boniface e Robert Andrich, enquanto Mert Komur diminuiu.

Com mais um resultado positivo, a equipe comandada por Xabi Alonso fez história e conquistou a competição de forma invicta, com incríveis 28 triunfos e seis empates, somando assim 90 pontos. Vale ressaltar que o time ainda não perdeu na temporada. O time, além de ter conquistado o campeonato de pontos corridos e a Copa da Alemanha, está na final da Europa League. Já o Augsburg terminou em 11º, com 39 conquistados.

O próximo jogo do Leverkusen será na próxima quarta-feira, contra a Atalanta, pela final da Europa League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Aviva Stadium, na Irlanda.

Os gols

O placar foi aberto logo cedo pelos mandantes, aos 12 minutos, com Boniface. O atleta Koubek vacilou e o atacante não perdoou, empurrando a bola para o fundo das redes.

Robert Andrich ampliou o marcador, desta vez aos 27, ainda do primeiro tempo. O jogador aproveitou a sobra dentro da área e, de calcanhar, completou para o gol.

Já aos 17, o Augsburg diminuiu com Komur, que levou para a perna direita e bateu colocado, no ângulo esquerdo do goleiro Lukáš Hrádecký.

Com gol de Reus, Dortmund goleia Darmstadt

Também pela última rodada do Alemão, o Borussia Dortmund recebeu o Darmstadt e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Maatsen, Brandt e Reus, que está se despedindo do clube após o término da temporada. O atacante chegou na equipe em 2012.

Assim, o Dortmund terminou a competição com 63 pontos em quinto lugar, com vaga garantida na próxima Liga dos Campeões. Já o Darmstadt, que havia voltado à elite nesta temporada, retornou para a segunda divisão. A equipe terminou na lanterna, com apenas 17 somados. Além dele, o Colônia também caiu. Já o Bochum terá que disputar os playoffs para tentar seguir na Bundesliga.

O próximo confronto do Borussia será contra o Real Madrid, pela final da Liga dos Campeões. A bola rola no próximo dia 1º, às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, na Inglaterra.

Frankfurt vai para a Europa League; Hoffenheim fica com a Conference

O Frankfurt, apesar de ter empatado com o Leipzig por 2 a 2, se classificou para a Europa League. A equipe terminou na sexta colocação, com 47 pontos. Logo atrás, com 46, aparece o Hoffenheim, que apesar de ter goleado o Bayer de Munique por 4 a 2, ficou com a vaga para a Conference League.