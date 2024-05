Ídolo de Santos e SPFC, Serginho Chulapa sofre infarto, mas passa bem após cirurgia

Serginho Chulapa sofreu um infarto na noite da última quinta-feira. O ex-jogador teve um entupimento de uma veia no coração e passou por um cateterismo. O Ídolo Eterno do Santos, hoje com 70 anos, passa bem após a cirurgia e já deixou a Unidade de terapia intensiva (UTI).

Maior artilheiro da história do São Paulo, o ex-atacante está internado no no Hospital Ana Costa, em Santos. No momento, ele está no quarto e aguarda alguns exames para ter alta.

Serginho Chulapa é um dos grandes ídolos da história do Santos. Ele foi contratado em 1983, depois de ter integrado a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Ao todo, foram 181 partidas com a camisa alvinegra e 99 bolas na rede. O ex-atacante, aliás, é o terceiro maior artilheiro após a Era Pelé.

Serginho Chulapa também foi técnico do Santos em várias oportunidades. Foram 71 jogos. A sua última aparição como treinador foi em 2015, no empate em 2 a 2 com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Ele integrou a comissão técnica de 2015 até 2022, quando entrou para a lista de Ídolos Eternos.

Pelo São Paulo, Serginho conquistou três títulos paulistas (1975, 1980 e 81), além de um Campeonato Brasileiro em 1977. Chulapa é o maior artilheiro da história do Tricolor Paulista, com 242 gols.