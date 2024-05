Bidon supera oscilações e ganha sequência inédita como titular do Corinthians

O garoto Breno Bidon provou o seu valor e se firmou como titular do Corinthians. Apesar da pouca idade, o atleta de 19 anos tem sido um dos destaques da equipe nos últimos jogos.

O jogador ganhou espaço no meio de campo do Corinthians após a contusão de Maycon, que rompeu o ligamento do joelho e deve perder o restante da temporada.

Ele até recebeu algumas oportunidades antes disso, quando o camisa 7 sofreu uma lesão muscular, mas não agarrou a chance. Bidon foi titular por dois jogos seguidos, contra São Bernardo e Racing-URU, mas depois perdeu a posição para Fausto Vera e sequer foi acionado nas três partidas seguintes.

O jovem voltou a receber uma chance no segundo tempo da derrota para o Bragantino. Pouco tempo depois, voltou a ser titular diante do Fluminense e, dali em diante, não saiu mais da equipe.

Já são seis compromissos consecutivos como titular do time comandado por António Oliveira. Ele chegou até a fazer um gol na vitória sobre o América-RN, pela Copa do Brasil.

Um dos destaques da úlitma Copinha, Breno Bidon subiu para a equipe profissional do Corinthians há pouco tempo, mas já atua como um veterano dentro de campo. Ele superou oscilações comuns para garotos da base e se consolidou no time principal.

A tendência é que o meio-campista siga entre os titulares para o próximo compromisso do Timão, contra o América-RN, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Na ida, o Corinthians venceu a equipe potiguar por 2 a 1.