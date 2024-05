Oscar Piastri lidera terceiro treino livre do GP Emilia-Romagna da F1

O piloto Oscar Piastri, da McLaren, foi o melhor durante o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, na manhã deste sábado (18), na Itália.

Com 1min15s529, o australiano superou a dupla da Ferrari — Carlos Sainz e Charles Leclerc — e ficou com a ponta na última atividade no circuito de Ímola antes da classificação. Ele cravou o melhor tempo do fim de semana.

Como foi o terceiro treino livre

Logo no início das movimentações na pista, Charles Leclerc, da Ferrari, marcou o então melhor tempo do dia, com 1min16s281. Max Verstappen e Sergio Perez — ambos da Red Bull — vieram logo atrás do monegasco a pouco menos de 50 minutos para o fim.

Ainda antes da metade do treino, Carlos Sainz, da Ferrari, fez um giro importante e ultrapassou seu companheiro de equipe com 1min16s067. Leclerc ficou em segundo, à frente de Max Verstappen e Lando Norris, da McLaren.

A pouco mais de 30 minutos para o fim, Fernando Alonso acabou rodando em uma das curvas do circuito de Ímola e se chocou com as placas de publicidade. O espanhol da Aston Martin estava com o nono melhor tempo.

Red Flag



Alonso's gone into the barriers. Fernando's out of the car and okay #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rnhxplw5IV -- Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Após a bandeira vermelha, o treino livre retornou rapidamente. Os pilotos retornaram à pista e Oscar Piastri, da McLaren, anotou o terceiro melhor tempo, ultrapassando Max Verstappen.

Nos minutos finais, George Russell, da Mercedes, pulou para a quarta colocação. Enquanto isso, Oscar Piastri fez 1min15s529, cravou o melhor tempo do fim de semana e roubou a liderança das duas Ferraris.

Lando Norris conseguiu o segundo melhor tempo nos segundos finais.

Programação

O treino classificatório está programado para a manhã deste sábado (18): a partir das 11h (de Brasília).

A etapa que define o grid da corrida será transmitida nas plataformas da Band: BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da Band, além do canal aberto da emissora.

A corrida será neste domingo (19), às 10h (de Brasília).

Max Verstappen (Red Bull) é o líder disparado da temporada com 136 pontos. O holandês é seguido por Sergio Pérez (Red Bull), que soma 103 pontos, e por Charles Leclerc (Ferrari), que tem 98 pontos.