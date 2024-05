'O Corinthians existia antes do Cássio e vai continuar forte', diz goleiro

Cássio se despediu oficialmente do Corinthians no início da tarde deste sábado (18). O goleiro agradeceu o clube paulista e exaltou sua trajetória de pouco mais de 12 anos.

O que ele falou?

Trajetória. "Venho anunciar o fim do meu ciclo no Corinthians após 12 anos e 5 meses. São muitas lembranças e coisas boas que vivi aqui, sei que pode ser um dia difícil para alguns, mas só de lembrar de tudo que vivi aqui fico feliz. Quando eu cheguei, na minha primeira apresentação tinham quatro ou seis repórteres, hoje a sala está cheia", disse Cassio.

Corinthians vai continuar. "Eu tive uma passagem muito boa na história do Corinthians, o clube existia antes do Cássio e vai continuar forte. Obrigado pela convivência e por tudo que vivemos aqui. Obrigada aos presidentes, treinadores, nação corintiana, funcionários? só gratidão, por tudo. Eu saio muito tranquilo pequei fiz de tudo, me dediquei e abdiquei de muita coisa. Eu saio em paz, tentei fazer meu melhor em prol do Corinthians", acrescentou.

Por que saiu do Corinthians? "Eu acho que é uma série de situações. Em alguns, você entende que o ciclo acabou, estou tranquilo quanto a isso. Você olha para trás e vê tudo o que passou, conquistou… Eu, particularmente, tive no começo do ano uma possibilidade de sair e entendi que não era o momento. Agora era a hora de ter um novo desafio na carreira e sair bem, eu tentei fazer o meu melhor. Conversei muito com todo mundo e acho que é legal a gente valorizar a condução de como tudo foi feito, tivemos conversas sinceras com pessoas que querem ajudar o Corinthians".

"Eu não estou saindo do Corinthians porque estou indo para o banco". "O ciclo acaba. Em momento algum eu estou saindo do Corinthians porque estou indo para o banco de reservas. Em 2016, eu fui para o banco também, eu nunca tive problemas com ninguém e fiz de tudo para ajudar o Corinthians. Muitas coisas vocês sabem e outras não, mas tive dedicação e empenho, estou com dever cumprido. Estive com o Corinthians nos momentos mais difíceis, não abdiquei de nenhum momento, acho que o time está muito bem servido de goleiros. Saio feliz e tranquilo".

O que Cássio falaria para ele mesmo quando chegou no Corinthians? "Parabéns, você foi mais longe do que imaginava. Cheguei com desconfiança do meu potencial, mas com a ajuda de todo mundo faz você levantar e se desenvolver. Nos últimos dias, eu tenho pensado muito e refletido sobre a minha carreira, não tenho noção de tudo que consegui aqui no Corinthians, mas estou muito em paz. Com toda tranquilidade eu olho para trás e vejo que fiz o melhor aqui".

Futuro. "Sobre a saída, acho que muitas pessoas entendem e não entendem. Não é a primeira vez que recebo propostas. Mais para frente vou falar para onde eu vou, não é o momento. Esse é o momento de falar sobre o Corinthians. [...] Não tenho nenhum contrato assinado ainda, meu foco era resolver algumas pendências com o clube e acabamos resolvemos. Tenho certeza que vai ser um momento especial, vai ser uma novidade".

A defesa mais marcante. "Quando se fala sobre Cássio e Corinthians, vem na mente o grande defesa do Diego Souza [no jogo contra o Vasco em 2012]. Foi um título que a nação corinthians queria muito, a Libertadores foi emblemático na história, foi muito bacana".

Contrato rescindido

O Corinthians informou que rescindiu amigavelmente o contrato com o goleiro de 36 anos. Ele tinha mais sete meses de contrato, já que seu vínculo ia até o final deste ano.

O clube até tentou segurá-lo, mas pesou o desejo do jogador em buscar novos ares. Ele tem acordo verbal com o Cruzeiro para assinar por três anos, de acordo com o colunista Bruno Andrade.

Cássio chegou ao clube em 2012, o ano mágico. Vindo do PSV, da Holanda, ele fez sua estreia em março, assumiu a titularidade pouco depois, nas oitavas da Libertadores, e terminou o ano campeão do torneio e do mundo. Sua defesa no chute de Diego Souza, no duelo das quartas, está eternizada no imaginário do corintiano, assim como a atuação na final do Mundial contra o Chelsea.

O goleiro foi multicampeão e se tornou ídolo máximo do Corinthians. Ao todo, foram nove títulos com a camisa do clube: Libertadores (2012), Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileirão (2015 e 2017).

Ele é o segundo jogador que mais atuou na história do Alvinegro paulista. Foram 712, apenas 94 a menos que Wladimir, recordista.