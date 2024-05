Leverkusen bate Augsburg, chega a 51 jogos invicto e levanta taça do Alemão

O Bayer Leverkusen, campeão invicto com antecedência, encerrou sua participação na Bundesliga hoje (18) com uma vitória por 2 a 1 sobre o Augsburg. Este é o primeiro título da equipe no Campeonato Alemão desde sua fundação em 1903.

O que aconteceu

Gols do Bayer Leverkusen foram marcados por Boniface, aos 11' e Andrich aos 26' do primeiro tempo. Kömür diminuiu para o Augsburg aos 16' do segundo.

A equipe alcançou a marca de 51 jogos seguidos sem perder. A última derrota foi no dia 27 de maio de 2023, para o VfL Bochum.

O caneco veio com cinco rodadas de antecipação. Os comandados de Xabi Alonso, acabaram com a sequência de 11 títulos seguidos do Bayern de Munique.

Os únicos campeões invictos terminam o torneio com 90 pontos somados, 18 a mais que o Bayern de Munique, com 72.

O Bayer volta a campo no dia 22 de maio contra o Atalanta, pela Europa League. O Augsburg não joga mais neste ano.

Como foi o jogo

Começo tranquilo. Bayer Leverkusen mostrou o motivo de sua invencibilidade na temporada logo no início ao dominar as jogadas e sempre colocar Boniface na cara do gol ao aproveitar passes longos pelas laterais.

Quase sem reação. A equipe dominou o Augsburg, que só conseguiu ter uma boa oportunidade após quase 40 minutos de jogo e dois gols tomados.

Segundo tempo melhora, mas não o suficiente. O Augsburg melhorou a postura, conseguiu penetrar com mais facilidade no setor defensivo do Bayer e marcar com Kömür, mas pecou ao errar o alvo nas outras poucas chances que teve.

O Bayer, por outro lado, voltou para a segunda etapa um pouco mais lento, demorou para dominar os passes e voltar a encaixar a zaga como na primeira etapa.

Gols e lances importantes

1 x 0. Boniface finaliza dentro da área e abre o placar aos 11'.

Bayer tenta mais um. Hofmann aproveita vacilo da zaga e, aos 24' e finaliza no alvo, mas a bola é defendida por Koubek.

2 x 0. Robert Andrich aproveita sobra aos 26' e finaliza com o pé direito de muito perto para o centro do gol e amplia o placar.

Primeira boa chance. Demirovic aparece para finalizar aos 44', mas a bola bate na defesa e vai para fora.

2 x 1. Kömür finalizou dentro da área aos 16' da segunda etapa e marcou o único dos visitantes.

Quase o terceiro. Wirtz aparece para finalizar e ampliar para o Bayer aos 26' da segunda etapa, mas a bola bate na defesa e sai.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen 2 x 1 Augsburg

Data: 18/05/2024

Local: Leverkusen Arena

Hora: 10h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Uduokhai (AUG)

Cartões vermelhos: Não teve

Gols: Boniface (MYL), aos 11' do 1T (1 x 0); Andrich (MYL), aos 26' do 1T (2 x 0); Kömür (AUG), aos 16' do 2T (2 x 1).

Bayer Leverkusen: Hradecky, Kossounou, Jonathan Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Palacios (Xhaka), Hofmann, Adli (Wirtz), Grimaldo (Hincapié) e Boniface (Schick). Técnico: Xabi Alonso.

Manchester City: Koubek, Iago, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Dorsch, Breithaupt (Engels), Maier (Kücüksahin), Kömür (Pep Biel), Demirovic (Beljo

) e Tietz (Sven Michel). Técnico: Jess Thorup.