Pantoja celebra 'momento mágico' no UFC Rio e lembra 'bênção' de Zico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Alexandre Pantoja celebrou a manutenção do cinturão do peso-mosca em vitória contra o australiano Steve Erceg, no UFC Rio. O brasileiro, que é carioca, classificou a noite como "mágica"

Momento mágico. Acho que poucos conseguiram fazer isso, defender o cinturão em casa. Sou cria de Copacabana, também de Arraial do Cabo e devo muito da vitória à torcida que estava aqui na arena Pantoja

Torcedor declarado do Flamengo, Pantoja lembrou o encontro com Zico no CFZ, na semana que precedeu o evento. "Quem recebeu a bênção do Zico, recebeu e ganhou, né? Eu e Aldo ganhamos".

O que mais ele falou:

Vitória sobre Erceg. "Noite incrível para o UFC, para o Brasil. Estou feliz em proporcionar essa noite. Achei que podia terminar no primeiro round, mas quem vem para lutar pelo cinturão do UFC, vem para lutar ou morrer. Após essa luta comigo, vão levar mais a sério. É um adversário muito duro"

UFC 301: "Sempre fui um cara que não gostava que, nas edições do UFC no Brasil, tinha muito brasileiro contra brasileiro. Hoje foi Brasil contra o mundo. Que noite! O Aldo voltou com tudo, tem muita lenha para queimar ainda"

Futuro: "Curtir uma praia, dar uma relaxada. Tive três disputas de títulos em menos de um ano. Lutei em julho, dezembro e maio. Preciso pisar no freio. Pedi para o UFC para lutar no Brasil. Já tinha lutado em tudo que é lugar do mundo, menos aqui".